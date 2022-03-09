Тобольск, Тюменская область, , 15:43 — REGNUM В Тюменской области пресечена незаконная незаконная деятельность по выдаче потребительских займов в одном из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Во время прокурорской проверки установлено, что в одном из комиссионных магазинов Тобольска предприниматель, под видом заключения с гражданами договоров купли-продажи бывшего в употреблении товара, выдавал займы под залог бытовой техники. То есть фактически предоставлял потребительские займы. При этом ломбардом магазин не являлся.

Предприниматель был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 14.56 КоАП («Осуществление предусмотренной законодательством о деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) юридическими лицами, не имеющими права на ее осуществление»). По решению суда бизнесмен оштрафован на 30 тыс. рублей. Незаконная выдача кредитов прекращена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году выявлено 948 организаций с признаками «черных кредиторов».

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