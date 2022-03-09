Москва, 9 марта 2022, 15:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин попросил уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову представить предложения для внесения изменений в законодательство по временному размещению в стране сирот из Донецкой и Луганской Народных Республик.
Львова-Белова сообщила главе государства, что уже сформирован реестр из тех сирот, у кого есть документы, и предложила начать устраивать на временное размещение детей с гражданством России.
В свою очередь детский омбудсмен объяснила, что есть «законодательные проволочки, которые необходимо будет устранить».