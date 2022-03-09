Джакарта, 9 марта, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Отвечая на заявления о переносе всеобщих выборов в Индонезии, президент Джоко Видодо заявил, что будет придерживаться конституции, сообщает CNN Indonesia.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

Конституция Индонезии 1945 года ограничивает срок полномочий президента и Джоко Видодо намерен подчиняться правилам.

«Я президент, который был избран по демократической системе. Конституция предусматривает срок полномочий президента. Я всегда буду поддерживать конституцию», — отметил Джоко Видодо.

Глава государства также рассказал о плане переноса столицы Индонезии на Калимантане, отмечая, что проект займет 15−20 лет.

Всеобщие выборы в Индонезии запланированы на 2024 год.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии планирует снять часть ограничений по коронавирусу, включая прохождение ПЦР-теста для путешественников внутри страны.