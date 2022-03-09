Уфа, , 15:44 — REGNUM Экобуфеты намерены создать в школах Башкирии. Об этом 9 марта сообщил первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов на совещании в правительстве региона.

Школьная столовая Николай Хижняк © ИА REGNUM

Отмечается, что в Башкирии учатся почти 500 тысяч детей, что на девять тысяч школьников больше, чем годом ранее.

«Мы должны организовать для них в школах качественное питание; продукты и готовые блюда должны соответствовать нормативным требованиям как по качеству, так и по санитарной безопасности», — напомнил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Первый заместитель премьер-министра правительства — министра экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов рассказал о создании в школах экобуфетов.

«В максимальном количестве школ, там, где есть технические возможности должны были появится современные комфортные буфеты. Из 63 муниципальных образований данную работу выполнили лишь — Бирский район, Уфа и Стерлитамак. На стадии создания Салават, Мелеузовский, Ишимбайский, Янаульский и Туймазинский районы. В оставшихся 55 муниципальных образованиях республики работа должна быть проведена в первом полугодии 2022 года», — приводит пресс-служба его слова.

Назаров напомнил, что в Башкирии находится на особом контроле вопрос мониторинга качества питания.

«По результатам лабораторных исследований, проводимых государственным Испытательным центром, доля проб сырья и готовых блюд, несоответствующих требованиям нормативной документации в 2021 году снизилась на три процента. При этом количество отобранных образцов было увеличено практически в два раза», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что с 5% до 1% сократились факты выявления продукции, не предназначенной для организации детского питания. Число учреждений, в которых была выявлена просроченная продукция в текущем году составляет 1,5% (3,9% — в 2020 году). При этом в семь раз сократились факты выявления нарушения технологии приготовления.