Волгоград, , 15:44 — REGNUM В Волгоградской области за предыдущие сутки госпитализировано 78 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 марта в федеральном оперативном штабе. Вылечились от COVID-19 ещё 1 749 человек, скончались от осложнений 16 жителей.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 194 813 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 172 184 носителя инфекции, зарегистрировано 6 495 летальных исходов.

По данным регионального оперштаба, новые случаи коронавируса за сутки зафиксированы в 27 муниципалитетах. Получают медицинскую помощь в стационарах и амбулаторно 16 134 пациента.