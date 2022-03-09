Екатеринбург, 9 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. На Среднем Урале мужчина похитил у свердловчанки телефон. Ранее его уже судили за подобные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Инцидент произошел в салоне трамвая в ноябре 2021 года. Свердловчанин вплотную подошел к девушке, чтобы во время остановки трамвая украсть у той телефон. Когда трамвай остановился карманник реализовал задуманное и скрылся с места происшествия.

Отсутствие телефона девушка заметила почти сразу. Она нажала на кнопку сигнала водителю и выбежала вслед за похитителем. Ей удалось не только догнать, но и задержать вора. Она потребовала от мужчины вернуть телефон. Однако тот заявил, что ничего не похищал.

Свердловчанка со своими знакомыми позвонили в полицию. Карманника доставили в участок. Похититель свою вину признал. Его будут судить за кражу. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.