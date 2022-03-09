Каир, 9 марта, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь кабинета министров Египта Надер Саад в интервью телеканалу «Сада аль-Балад» заявил, что правительство страны закупило партию пшеницы в России.

Agrobk.ru Пшеница

По его словам, пшеницу доставят в Египет в конце марта.

Чиновник также подчеркнул, что меры были приняты для предотвращения роста цен на продовольствие и недопущения голода в стране.

«Одним из механизмов противодействия росту цен является закупка большего количества товаров, государство использует торговые точки министерства снабжения и внутренних дел и национальной службы чтобы увеличить поставки товаров по разумным ценам», — заявил Надер Саад.