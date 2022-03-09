Ереван, , 15:33 — REGNUM Сообщение о «бомбе» в школе имени Тараса Шевченко в Ереване оказалось ложным. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

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«В результате осмотра образовательного учреждения ничего опасного не было обнаружено», — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, сообщение о «минировании» школы поступило на телефон дежурной службы утром 9 марта. Из здания всех эвакуировали, на место прибыли спасатели и кинологи.

Стоит отметить, школу имени Шевченко в Ереване построили в 1943 году. В 2014 году в ней создали зал-музей в честь этого советского и украинского поэта. Школе помогало посольство Украины в Армении.