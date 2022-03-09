Москва, , 15:29 — REGNUM Цифровое пространство не должно использоваться в преступных целях. Об этом 9 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию СМИ Нидерландов о том, что якобы хакеры из России использовали нидерландские серверы для атаки на инфраструктуру Украины.

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«Российская Федерация решительно выступает против использования информационно-коммуникационного пространства в преступных целях», — подчеркнула российский дипломат.

Она напомнила о проведённых осенью 2021 года Россией и Нидерландами полномасштабных межведомственных консультациях по международной информационной безопасности. Захарова добавила, что тогда состоялся «доверительный обмен мнениями» по широкому кругу вопросов использования информационно-коммуникационных технологий.

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Также, по её словам, в ходе встречи был намечен план сотрудничества, взаимного информирования, а в перспективе и прямого практического взаимодействия в случае компьютерных инцидентов.

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«Жаль, что вместо того чтобы развивать достигнутые договорённости и бороться с хакерами, в том числе на своей территории, Гаага, следуя в русле этой псевдосолидарности, множит фейковые обвинения в адрес России», — посетовала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта украинские хакеры устроили массовые атаки на российские интернет-издания. Так, мощной DDoS-атаке подверглись Федеральное агентство новостей и входящие в медиагруппу «Патриот» издания. Кибертеррористы атаковали многие российские издания патриотической направленности после того, как на Украине началась специальная военная операция.

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