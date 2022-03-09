Москва, , 15:28 — REGNUM С временным уходом с российского ранка сети ресторанов McDonald’s производителям придется искать альтернативные каналы сбыта, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.

Первый «Макдональдс» Mcdonalds123.ru

«У американской сети ресторанов McDonald’s в России свыше 160 поставщиков, и 99% продуктов закупается на внутреннем рынке.

По оценке сети, для обслуживания операций McDonald’s в России предприятия-поставщики создали свыше 100 тыс. рабочих мест.

Производители продуктов питания для широкого круга покупателей (отели, рестораны, кейтеринг и фаст-фуд) с собственным производством и переработкой, вероятно, адаптируются к приостановленным операциям McDonald’s.

Однако предприятия и фермерские хозяйства, чьим основным покупателем является McDonald’s, могут пострадать от этого решения значительно сильнее.

Вероятно, производителям придется искать альтернативные каналы сбыта, а учитывая падение количества посетителей в ресторанах и кафе, существующие заведения общепита, вероятно, сократят закупку продуктов питания.

Также темп открытия новых заведений может сократится в связи с экономической неопределенностью, что ограничит возможность поставщиков найти прямые каналы сбыта.

Это может привести к консолидации производственных мощностей вокруг крупных поставщиков продуктов питания для HoReCa (сегмент сферы услуг и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением товара в месте продаж), — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американская корпорация McDonald s приняла решение временно закрыть в России 850 своих ресторанов быстрого питания.

Читайте также: McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов