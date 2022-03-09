Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) объяснили, на каком основании могут быть отчислены студенты, которые были задержаны за участие в несанкционированных уличных акциях против проведения специальной военной операции России по защите Донбасса. Такой информацией поделились в виртуальной приёмной вуза.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Там отметили, что участие в незаконных акциях является прямым нарушением законодательства Российской Федерации, в том числе антиковидных требований, не допускающих массовых акций в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Участие в таких несанкционированных мероприятиях может повлечь наступление административной или уголовной ответственности.

Электронная приёмная СПбГУ обращает внимание, что в случае, когда студент «привлечен к ответственности (административной или уголовной), о чем Университет информируют правоохранительные органы, к такому обучающему применяются меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления».

Представители вуза, отвечая на вопросы студентов об отчислении на фоне незаконных митингов, подчёркивают, что эта процедура не применяется из-за политических мнений и взглядов студентов.

По данным «Коммерсант-СПб», в СПбГУ подготовили 13 проектов приказов об отчислении студентов — участников незаконных акций. Среди них и студентка вуза, которая освещала мероприятие в качестве представителя СМИ, но была задержана.

Напомним, ранее из-за участия в несанкционированных мероприятиях в Педиатрическом медицинском университете Петербурга отчислили двоих учащихся.