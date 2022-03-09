Цюрих, Швейцария, , 15:27 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла матч сборных Украины и Шотландии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе Marcello Casal Jr

Отмечается, что Украинская федерация футбола (УАФ) попросила перенести матч отборочного раунда чемпионата мира — 2022. В итоге ФИФА перенесла игру с 24 марта на июнь.

Таким образом, встреча команд Уэльса и Австрии пройдёт 24 марта. А матч между победителями обоих пар планируется провести в июне.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Освобождение Украины от фашистов не понравилось Западу, из-за чего ФИФА отстранила сборную России от стыковых матчей.

Читайте также: Шведский футбольный союз обвинил ФИФА в нарушении спортивных принципов