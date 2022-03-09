Краснодар, 9 марта, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Несколько многоквартирных жилых домов остались без электроснабжения из-за аварии в Краснодаре 9 марта. Об этом сообщается в аккаунте ЕДДС Краснодара в instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

Сообщение об аварийно отключении на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступило 9 марта в 12:45. В зону отключения попали семь многоквартирных домов, в которых проживает около полутора тысячи человек, в Прикубанском округе города.

«Причина отключения — в результате повреждения на линии 6/10 отключена ОБД-101, отключено 12 трансформаторных подстанций», — говорится в сообщении.

Как уточняется, восстановительные работы займут ориентировочно четыре — пять часов.