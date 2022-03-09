Пенза, 9 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Пензенской области по факту разгерметизации резервуара с битумом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Как сообщает следственное управление СКР по Пензенской области, разбираться в ЧП поручено отделу по расследованию особо важных дел.

58.mchs.gov.ru Разлив битума в Пензе

По данным следствия, утром 9 марта на территории предприятия произошла разгерметизация резервуара с последующим разливом хранящегося в нем битума. В результате происшествия погибли два человека, восемь пострадавших доставлены в лечебное учреждение.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил соболезнования членам семей погибших и пострадавших. Он заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь.

В настоящее время котельная, где произошел инцидент, работает в штатном режиме. Ситуация находится под личным контролем губернатора.

ИА REGNUM напоминает, доследственная проверка была организована после разгерметизации резервуара для хранения битума на территории предприятия по улице Антонова в городе Пензе.

В момент происшествия битум перекачивался из резервуара в автоцистерны. Травмированы рабочие предприятия, водители цистерн не пострадали.

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