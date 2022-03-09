Тбилиси, , 15:24 — REGNUM Поток граждан России, посетивших Грузию после начала на Украине спецоперации по денацификации, был вдвое ниже, чем в 2019 года, когда не было карантинных ограничений. Об этом 9 марта сообщил журналистам глава МВД Вахтанг Гомелаури.

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что за последние две недели в страну въехали 20 тыс. российских граждан. Из них многие использовали Грузию для транзита из-за отмены авиарейсов.

«Среди этих людей много въезжающего населения Северного Кавказа — чеченцы, дагестанцы, ингуши и т. д., которые застряли и не смогли улететь в свои страны, арендуют автобусы в Турции, едут семьями и выезжают прямо из Ларса. Это также считается как въезд граждан России», — сказал Гомелаури.

Министр добавил, что на границе ужесточили контроль. Уже было отказано во въезде 180 иностранцам. Гомелаури сказал, что решение принимают сами пограничники, а власти не направляют им указания.

Стоит отметить, что оппозиционные партии Грузии стали пугать сторонников, будто в Грузию стали массово въезжать граждане РФ. Политики стали заявлять, это якобы может нести угрозу для республики.

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