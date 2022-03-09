Москва, 9 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Потребность в отдыхе и местах для его организации вполне может стать драйвером развития российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал высказывание зампреда комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова («Единая Россия») о том, что «индустрия туризма может стать одним из драйверов развития российской экономики».

ИА REGNUM Туризм

«В одном Подмосковье есть несколько десятков поселков, построенных еще в советское время для работников пансионатов и баз отдыха. Реконструкция и модернизация этих пансионатов вдохнет новую жизнь и в эти поселки городского типа, где-то ставшие уже небольшими городками, но часто требующими средства для обновления, — сказал Цыганов. — Много таких мест в средней полосе. Будут строиться новые рекреационные учреждения на южном побережье и на крупных водохранилищах. В перспективе это новые рабочие места для работников сферы туризма, а сейчас — для строителей и отделочников. Также потребуется оборудование для номеров и пляжей, а это заказ для промышленности».

Как пояснил экономист, на сегодня в РФ есть точки роста — уже сложившиеся туристические кластеры.

«Например, Суздаль или ставший популярным в последние годы для автопутешественников район Углич-Мышкин-Калязин-Мартыново, — сказал экономист. — Есть интересные места в Рыбинске, многие знают про красоты северных русских монастырей, Плеса, но не все — про историю рядом расположенного небольшого купеческого городка Нерехта, который сохранил колорит XIX века. В России сохранилось много мест для прогулок по лесам и озерам, созерцания природных красот, активного отдыха и автопутешествий, которым долго не хватало инвестиций, а современное их развитие придаст динамизма и городам рядом с ними».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что летом 2022 года в РФ стоит ждать роста стоимости туров.