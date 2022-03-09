Саранск, 9 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 608 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 55 156 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе подтвердили 62 040 случаев заражения коронавирусом, из них 231 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1293 человека, два летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались три человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 14 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 65 пациентов. По данным на 5 марта, в ковид-стационарах республики лечение получали 1232 пациента с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией, а также больные, не получившие подтверждения диагноза.

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