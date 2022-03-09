Рязань, , 15:29 — REGNUM Патент на программу для восстановления речи и мышц лица после инсульта получили учёные в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе правительства региона.

Нейросеть (сс) ColiN00B

Разработка учёных позволяет выполнять лицевую гимнастику или голосовые упражнения. Комплекс включает в себя микрокомпьютер, камеру и микрофон, которые можно подключить любому экрану и приступать к занятиям. Пациенту необходимо демонстрировать эмоции, нейросеть будет их фиксировать и отмечает количество верных действий, а при чтении вслух слов с экрана система с помощью микрофона определит правильное произношение.

Разработка вошла в число победителей премии губернатора Рязанской области «Молодой ученый года-2022».