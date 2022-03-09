Каир, , 15:27 — REGNUM Диалог должен преобладать в решении украинского кризиса, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом официальный представитель канцелярии египетского лидера Бассам Рады сообщил 9 марта в своём заявлении.

Владимир Путин с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси Kremlin.ru

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Рады проинформировал о том, что президенты России и Египта обменялись мнениями по поводу происходящего вокруг Украины, при этом ас-Сиси «подчеркнул важность превалирования диалога».

«Египет поддерживает все дипломатические усилия, нацеленные на быстрое урегулирование кризиса в политическом плане для предотвращения ухудшения ситуации», — говорится в заявлении.

Кроме того, египетский лидер высоко оценил те меры, которые Россия предприняла для обеспечения эвакуации с Украины граждан Египта. Ас-Сиси обсудил со своим российским коллегой способы укрепления стратегического сотрудничества двух стран через различные совместные проекты. Лидеры подчеркнули, что Россия и Египет установили крепкие дружеские отношения в различных сферах.

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