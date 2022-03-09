Москва, 9 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Введение Центробанком РФ временного порядка операций с наличной валютой обусловлено дефицитом наличных долларов и евро в РФ в связи с введенными против страны западными санкциями, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

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«Ограничения касаются только операций с наличной валютой. При этом граждане могут продолжать хранить средства на валютных депозитах, осуществлять валютные переводы.

Можно открывать и новые валютные вклады, но снять средства с них можно будет только в рублях по курсу на момент закрытия вклада. Конфискацией это назвать нельзя, хотя ограничения и довольно серьезные.

В частности, есть некоторая неопределенность относительно того, как конкретно будет рассчитываться курс, по которому можно будет получить деньги с такого вклада, и как он будет соотноситься с «рыночным».

В целом же это все показывает, в какой сложной ситуации оказалась страна», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России ввёл временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Клиенты российских банков смогут снять не более $10 тысяч.

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