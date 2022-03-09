Магнитогорск, Челябинская область, 9 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Челябинской области 21-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о незаконном использовании паспорта. Об этом 9 марта сообщает областное управление СКР.

Паспорт

По данным ведомства, преступление было совершено в Магнитогорске в апреле. Женщина предоставила свой паспорт для регистрации фирмы, хотя не собиралась фактически ею руководить.

Сейчас проводятся следственные действия. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе поймали уже несколько подобных зиц-председателей.