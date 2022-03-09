Москва, , 19:36 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», лизинг становится самым востребованным инструментом привлечения высокотехнологичной техники. Как сообщает 6 марта телеграм-канал российского правительства, сейчас таким образом аграрии приобретают более трети новых машин.

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Программа льготного лизинга сельхозтехники в России продолжается и в 2022 году. На поддержку программы правительство выделило 12 млрд рублей.

Уже известно, что Корпорация МСП сохраняет ставку на уровне 6% годовых для приобретения в лизинг отечественного оборудования и 8% годовых — для зарубежного оборудования. Для предпринимателей доступна услуга по доставке от производителя до предприятия и оформление всей необходимой документации, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«В части лизинга мы проанализировали текущие рыночные условия, риски и приняли решение сохранить для бизнеса действующие условия для приобретения оборудования. Мы продолжим активно работать с иностранными партнерами, заинтересованными в сохранении и увеличении сбыта продукции на рынке нашей страны, а также наращивать объемы финансирования произведенного в России оборудования», — заявил генеральный директор Корпорации.

Напомним, что Корпорация МСП предоставляет без аванса лизинговую поддержку на сумму от 2,5 до 50 млн рублей на сроки от 13 до 60 месяцев при наличии поручительства региональной гарантийной организации (РГО).

Поручительство РГО должно обеспечивать не менее 30% от стоимости предмета лизинга. Для высокотехнологичного и инновационного производства и поставщиков для крупнейших заказчиков такого оборудования, а также для развития сельхозкооперации сроки лизинга продлеваются до 84 при авансовом платеже от 10%.

Для компаний в моногородах, на территориях опережающего социально-экономического развития и Арктической зоны РФ предусмотрена лизинговая поддержка в объеме до 50 млн рублей на срок от 13 до 60 или 84 месяцев при авансовом платеже от 15%. Корпорация МСП дополнительно оказывает лизинговую поддержку социально значимым проектам предпринимателей.

Для таких проектов предусмотрено финансирование от 1−5 млн рублей на срок от 13−60 месяцев при авансовом платеже на сумму от 15% годовых. Корпорация МСП предоставляет лизинговое финансирование при помощи четырех дочерних лизинговых компаний в Татарии, Башкирии, Якутии и Ярославской области. Предприниматель из любого региона страны может получить лизинговую поддержку обратившись в одну из компаний.

Напомним, институт развития оказывает лизинговую поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».