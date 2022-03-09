Уфа, , 15:25 — REGNUM Нарушения в работе горнодобывающего предприятия были устранены после прокурорской проверки в Башкирии. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Обогатительная фабрика Зыряновского горно-обогатительного комплекса. Восточно-Казахстанской область, Казахстан

Сообщается, что в ходе проверки промышленной безопасности в АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (Учалинский ГОК) сотрудники Учалинской межрайонной прокуратуры установили, что на предприятии не созданы условия по беспрепятственному выходу из зон возможной аварии, почва шахты обводнена, есть неосвещенные участки, скопления просыпи по краям выработки, а также слабоукреплённые места горной выработки.

По этим фактам сотрудники прокуратуры внесли в адрес руководства предприятия представление и возбудили в отношении организации и заместителя директора административные дела по признакам нарушения требований промышленной безопасности.

Позже прокуроры повторно выехали на объект. В результате они установили, что нарушения были устранены.

«Повторный выезд со спуском в подземный рудник на глубину 810 метров показал, что нарушения устранены. Межрайонный прокурор проверил наличие и работоспособность самоспасателей для подземных работ, путей эвакуации, систем отслеживания и поиска горнопроходчиков в случае аварии, а также встретился с работниками комбината», — сообщает пресс-служба.