Донецк, 9 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Посёлок Озеряновка в Донецкой Народной Республике обстреляли украинские войска. Об этом сообщает 9 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что украинские военные выпустили в направлении Озеряновки 15 мин калибром 120 мм. Обстрел зафиксирован в 12:30.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстреле украинскими силовиками населённых пунктов Верхнеторецкое и Александровка.

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