Йошкар-Ола, 9 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 9 марта лечение получают 183 пациента, из них у 109 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

В том числе, у 170 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 154 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 29 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, три человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы семь человек, выписаны четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 марта выздоровели с начала пандемии 36 186 жителей республики, за последние сутки выписаны 342 человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 681 случай заражения коронавирусом, из них 70 — за последние сутки.

Читайте также: Более 36 тыс. жителей Марий Эл успешно справились с COVID-19