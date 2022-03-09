Москва, 9 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Пользователи Сети стали массово публиковать объявления на платформе Avito о продаже блюд из сети ресторанов McDonald's. Об этом 9 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Francis Bourgouin Ресторан McDonald's. Санкт-Петербург

После закрытия сети фастфуда жители России решили, что продукцию из меню McDonald's купят по завышенным ценам. Так, например, пользователь Андрей продаёт вишнёвый пирожок за 5 тыс. рублей при его обычной стоимости в 59 рублей, а в объявлении Олега с фотографией набора из нескольких бургеров, наггетсов и картофеля фри указана цена в 50 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что 8 марта 2022 года сеть McDonald's заявила о временном закрытии 850 своих ресторанов на территории РФ. Отмечается, что в компании работают 62 тыс. человек из России.