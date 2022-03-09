Берлин, 9 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Против введения запрета на поставки российского природного газа из-за событий вокруг Украины высказался премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Он заявил об этом 9 марта в эфире телеканала ZDF.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Разрушительное воздействие этих чрезвычайно высоких, полностью вышедших из-под контроля цен на энергоносители на экономику Германии, на экономику Европы, на всех нас как потребителей было бы настолько губительным, что нельзя идти по этому пути», — сказал Кречмер.

Кроме того, он добавил, что в случае отказа Германии от поставок сравнительно дешёвого газа из России по прежним контрактам, немецкой стороне пришлось бы заключать новые соглашения на гораздо худших условиях.

При этом также премьер-министр Саксонии выступил за то, чтобы искать новые способы взаимодействия с российской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат парламента Франции, кандидат в президенты этой страны Марин Ле Пензаявила, что со стороны Европейского союза введение эмбарго на нефть из России сравнимо с «совершением харакири».