Вашингтон, 9 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Разработчики онлайн-игры Lost Ark объявили, что добавят в неё «разнополые» классы и менее откровенную новую броню. Об этом 9 марта сообщает журнал PC Gamer.

компания Smilegate RPG Логотип игры Lost Ark

Компания Smilegate столкнулась с тем, что западным геймерам не понравилась игровая система Lost Ark, в рамках которой персонажи мужского пола могут быть только воинами, а женского — только магами. Авторы игры пообещали добавить в неё «продвинутые классы», например, в стрелковом классе появятся Artillerist, Deadeye и Sharpshooter, а в ветку развития Мастера боевых искусств будут добавлены специализации Scrapper, Soulfist и Wardancer.

«Smilegate RPG активно работает над этим; Берсеркер женского пола — это следующий класс, который появится в Корее», — сообщил представитель студии журналистам. Кроме того, разработчики сказали, что начали получать жалобы на слишком откровенные наряды героев. Они отметили, что не будут переделывать текущую броню, но внесут изменения в редактор персонажей и позже добавят в игру менее открытые костюмы.

Напомним, в США полноценный релиз Lost Ark состоялся 11 февраля 2022 года. В Южной Корее серверы игры были запущены 4 декабря 2019-го.