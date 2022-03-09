Тюмень, 9 марта, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Тюменской области перед судом предстанет адвокат, напавший на тобольского следователя УМВД России. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Драка

По версии следствия, в ночь на 5 ноября 2021 года в номере гостиницы Тобольска адвокат, во время внезапно возникшей ссоры, нанёс следователю регионального УМВД несколько ударов в область головы. Следователь был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Адвокат находится под домашним арестом. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в феврале 2022 года в нападении на следователя обвинили генерального директора управляющей компании.