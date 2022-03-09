Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Ленинградской области началась активная подготовка к безаварийному пропуску весеннего паводка. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Подготовка к паводкам

Так, в скором времени в регионе начнутся ледовзрывные работы, которые предотвращают скопление ледовых масс и снижают риск заторов и подтоплений.

«В числе первых подготовительных мероприятий ― смотр сил и средств районных звеньев единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской области, которая включает в себя спасателей и пожарных разных ведомств и представителей администрации», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, по прогнозу, потепление в Ленобласти ожидается со второй декады марта, дневная температура воздуха будет доходить до положительных значений. Минувшей зимой в Ленобласти выпало аномально большое количество снега, что может привести к проблемам при его таянии.