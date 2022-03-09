Москва, 9 марта, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным комплекс мер поддержки для бизнеса был вполне актуален в начале февраля. Однако, для текущего периода потребуются дополнительные меры, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Сложно рассчитывать на нормальное функционирование бизнеса при физическом отсутствии товара и разрушении логистических цепочек.

Возникающие сложности с обменными курсами, фактической блокадой по поставкам сырьевых товаров на внешние рынки, сокращение объемов поставок на российский рынок создают предпосылки экономического кризиса, сопоставимого с кризисом 1998 года.

Необходимы источники инвестиций для запуска внутреннего производства на фоне девальвации рубля и гарантии государства в условиях резкого сокращения прямых инвестиций со стороны западных партнеров», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта 20 022 года президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

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