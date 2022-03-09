Душанбе, 9 марта, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Движение транспорта по автодороге Душанбе — Чанак временно перекрыто из-за опасности схода лавин. Об этом 9 марта сообщает «Азия Плюс».

Scientif38 Лавина

По последним данным, за двое суток на автодороге, соединяющей центр и север страны, были зафиксированы 46 снежных лавин, причем, 12 из них — очень большие (15 метров высотой, более 180 метров в ширину).

Сообщается, что решение о закрытии дороги принято по согласованию с министерством транспорта, Государственной автомобильной инспекцией МВД Таджикистана, Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.