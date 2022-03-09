Москва, 9 марта, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Спорт должен объединять, а не быть средством манипулирования и дискриминации. Об этом 9 марта заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

«Миссия чистого спорта состоит в том, чтобы объединить и создать платформу для диалога. Мы считаем, что спорт не должен быть средством какой-либо дискриминации и манипулирования», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Освобождение Украины от фашистов не понравилось Западу, поэтому международные спортивные федерации отстранили российских спортсменов от турниров.