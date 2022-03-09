Казань, 9 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Татарии до конца недели существенно подморозит. Об этом 9 марта сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Мороз

В республике 10−11 марта под влиянием повышенного атмосферного давления ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Местами возможен туман. Температуры воздуха ночью и утром понизятся до −15…−20 °С, при прояснениях подморозит до минус 26 градусов, днем ожидается от — 6 до — 11 °C.

В субботу, 12 марта, осадков не прогнозируется. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный умеренный. Ночью и утром температура воздуха составит — 17.-22 ˚С, при прояснениях ожидается −23…−28 ˚С; днем около −6…−11 градусов. На дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в выходным (12−13 марта) в Саратовской области похолодает. В ночные часы столбики термометров опустятся до 10−15 градусов мороза, при прояснении ожидается —20 °С, днем — около 10 градусов ниже ноля.

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