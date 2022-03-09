Москва, 9 марта, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Эскалация экономических и финансовых санкций против России, как видно, проявляется в том числе и в приостановке деятельности западных компаний, в частности компании Coca-Cola, заявил корреспонденту ИА REGNUM кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова к. э. н Игорь Хмелев.

Coca-Cola

«Формулировка «приостановка деятельности» означает, что при изменении обстоятельств, вызвавших такое решение, оно может быть изменено. Но в текущей ситуации приостановка деятельности компании Coca-Cola на территории России имеет ряд негативных последствий.

Во-первых, это потеря рабочих мест. На 10 заводах компании Coca-Cola в России работает около 5000 тысяч человек, только на заводе в Санкт-Петербурге занято 500 работников.

Кроме того, с компанией связаны фирмы, которые поставляют необходимое сырье, тару и т. п., а также транспортные компании, которые занимаются вывозом готовой продукции.

Естественно, прекращение деятельности компании приведет к сокращению рабочих мест в указанных смежных компаниях.

Во-вторых, компания Coca-Cola является налогоплательщиком в государственный и региональные бюджеты, хоть и не крупным, но все же обеспечивающим часть их доходов.

Общий объем налогов, уплаченных компанией в России только за 2013−2016 годы, составил 41,6 млрд рублей, при этом динамика роста уплаты налогов была положительной.

В-третьих, негативное влияние приостановки деятельности Coca-Cola скажется на ее потребителях. У компании есть свой целевой сегмент рынка, это молодые люди, для которых потребление продукта компании — это в том числе имидж, своего рода символ принадлежность к определенному социальному кругу.

И сколько бы мы не говорили о вредности газированных напитков, особенно для молодежи, это мало что изменит. У Coca-Cola в России есть свой преданный потребитель, и это — реальность.

Приостановка деятельности компании в России вызывает слишком эмоциональную реакцию у некоторых общественных деятелей, призывающих национализировать компании, которые приостанавливают деятельность в России. Этого категорически делать нельзя.

В России действует компания «Сoca-Cola HBS AG», зарегистрированная в Швейцарии и действующая в России, Италии, Нигерии и странах Центральной и Восточной Европы.

Во-первых, национализация предполагает компенсацию потерь инвесторов, а это потребует несколько миллиардов долларов государственных средств. Кроме того, возникнут проблемы с поставкой концентрата, который в России не производится.

Теоретически возможен импорт продукции компании, но при текущем курсе рубля к евро и доллару цена импортной продукции будет чрезвычайно высокой, и поэтому на продукт может не быть спроса, достаточного для обеспечения рентабельности продаж.

Очень сложно давать прогноз на будущее, поскольку главным фактором, влияющим сегодня на западные санкции, является развитие политической ситуации.

Если все-таки политический компромисс будет достигнут, возобновление деятельности производства продукции компании в России не потребует значительных затрат» — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, свою деятельность на территории России приостанавливает американский производитель безалкогольных напитков компания Coca-Cola.

Читайте также: Компания Coca-Cola приостанавливает свою деятельность на территории России