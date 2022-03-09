Нижний Новгород, 9 марта, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 5 марта с начала пандемии провели 5 541 589 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 231,50 исследований на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 2984 теста на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 9 марта увеличился и составил 25%. Коэффициент распространения инфекции снизился до показателя 0,84.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 3322 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 332 790 человек на утро 9 марта.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 60 жителей области, что более чем на 150 человек меньше показателя перед выходными днями.