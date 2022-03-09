Париж, 9 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Со стороны Европейского союза введение эмбарго на нефть из России сравнимо с «совершением харакири». Такое мнение 9 марта высказала депутат парламента Франции, кандидат в президенты этой страны Марин Ле Пен в эфире телеканала France-2.

Marie-Lan Nguyen Марин Ле Пен

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"Попытка с помощью собственного харакири нанести ущерб России — плохой способ», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать предложения о введении Евросоюзом запрета на поставки нефти из России.

Также Ле Пен отметила, что в этом случае экономика Евросоюза может умереть первой, и добавила, что власти сообщества, похоже, стремятся именно к этому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен сокращать зависимость от российского газа. Уже намечен ряд мер по реагированию на рост цен на энергоносители в Европе и пополнению запасов газа на следующую зиму.