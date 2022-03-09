Москва, 9 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В перспективе на российском рынке жилья следует ждать стабилизации цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о 5-процентном росте стоимости московских новостроек.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«На фоне изменения курса национальной валюты многие традиционно стали рассматривать жилье как средство сбережения, что усилило спрос и вызвало рост цен, — сказал Цыганов. — Частично учитываются и опасения по удорожанию импортных стройматериалов, но их в типовых проектах жилых многоэтажек не столь уж и много. Есть исторический опыт развития рынка недвижимости, когда быстрые изменения курса всегда вызывали всплеск спроса, но после следовал откат и чаще всего снижение цен из-за падения платежеспособного спроса».

Поэтому, как полагает экономист, в перспективе следует ожидать стабилизации цен на рынке недвижимости и, возможно, их снижения.

«Спрос на новостройки в дальнейшем будет четко коррелировать с уровнем благосостояния жителей России и доступностью льготных ипотечных программ, продление которых обсуждается в настоящее время», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о снижении в РФ спроса на недвижимость.