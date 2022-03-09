Владикавказ, , 14:59 — REGNUM В Северную Осетию 9 марта прибыл состав, в котором доставили беженцев из Донбасса. Большинство из них — дети, сообщил глава региона Сергей Меняйло. Всего в республику прибыли 156 человек.

Дети из Донбасса Alania.gov.ru

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«К нам начали прибывать граждане из Донбасса. Сегодня прибывает 156 человек, из них: 112 — дети, 46 взрослых», — проинформировал в ходе аппаратного совещания руководитель республики.

На железнодорожном вокзале во Владикавказе беженцев встретили вице-премьер Лариса Туганова, министр труда и социального развития республики Алина Айдарова, волонтеры, сотрудники полиции, скорой помощи и психологи МЧС России. Они сопроводили детей и взрослых в санаторий «Юность» и детский реабилитационный центр «Тамиск», где беженцам предоставили все необходимое, в том числе горячее питание и медицинскую помощь, а также провели тестирование на ковид.

Напомним, неделю назад из Донбасса в РСО-Аланию привезли 17 детей-спортсменов, их тренеров и родителей. Они также размещены в санатории «Юность». Всего в регионе планируется принять до тысячи беженцев из ДНР и ЛНР.

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