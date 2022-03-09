Белгород, 9 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Четыре новых передвижных комплекса «мобильная поликлиника» появятся в Белгородской области в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе правительства региона.

Admlip.ru Передвижной центр здоровья

Комплексы будут оказывать медицинские услуги жителям отдалённых сёл. На закупку «мобильных поликлиник» власти направят 149 млн рублей, а общий объём финансирования региональной системы здравоохранения достигнет 42 млрд рублей. Кроме того, на 60% увеличен уровень обеспечения льготными лекарствами жителей области, на 65% возрастут расходы на оказание высокотехнологичной медпомощи.

В 2021 году в регионе «поезда здоровья» провели консультации для более чем девяти тысячей жителей 30 сельских территорий во всех муниципалитетах.