Москва, 9 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что его поражает позиция «европейских малышей», которые забыли о зависимости от газа из России.

Mid.ru Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич

«Меня в этой ситуации очень поразили позиции так называемых «европейских малышей», которые напрочь забыли свою зависимость от российского газа и выстроились в очередь в поддержку этой американо-ЕСовской линии на подавление возможности энергетического сотрудничества с Россией. Это меня больше всего заботит», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, проводимая Россией с 24 февраля специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины вызвала шквал новых санкций со стороны западных стран. В частности, 8 марта президент США Джозеф Байден пописал указ о запрете на импорт газа и нефти из России.