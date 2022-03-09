Нижний Новгород, , 14:51 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 3322 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 332 790 человек на утро 9 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 60 жителей области, что более чем на 150 человек меньше показателя перед выходными днями.

С начала пандемии в регионе выявлено 386 109 случаев заражения коронавирусом, из них 2011 — за минувшие сутки. 11 205 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 10 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 12 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 3088 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 317 848 человек на утро 5 марта.

За сутки были госпитализированы в ковидные стационары 236 жителей области.