Дамаск, , 14:58 — REGNUM Представители корпуса стражей Исламской республики (КСИР) Ирана заявили о готовности нанести удар по Израилю в ответ на убийство двоих своих офицеров. Об этом сообщает Al-Hadath.

Солдат КСИР sayyed shahab-o- din vajedi

По данным журналистов, в КСИР признали смерть двоих своих высокопоставленных офицеров в результате недавнего авиаудара ВВС Израиля по Дамаску.

«Двое наших офицеров — полковник Эхсан Карбалаи Пур и полковник Мортада Саид Неджад — погибли. Мы предупреждаем сионистское образование, что заплатит цену за это преступление», — сообщили в КСИР.

По данным местных СМИ, Иран может использовать территорию Сирии для нанесения ответного ракетного удара по Израилю.