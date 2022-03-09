Саратов, , 14:51 — REGNUM В Саратовской области 10 марта ожидается ухудшение погодных условий. Региональные метеослужбы прогнозируют сильный ветер, метель и снег.

Мороз © ИА REGNUM

В четверг, 10 марта, местами по Саратовской области ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра порывами до 18 м/с, метель, сильный снег (6 мм и более). Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов мороза, в южной половине области местами до —2…—7 °С.

В пятницу, 11 марта, вероятен небольшой снег, в некоторых районах умеренный. Температура воздуха существенно не изменится.

К выходным в Саратовской области подморозит. В ночные часы столбики термометров опустятся до 10−15 градусов мороза, при прояснении ожидается —20 °С, днем — около 10 градусов ниже ноля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области на этой неделе сохранится влияние антициклона. В регион продолжит поступать холодный арктический воздух.

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