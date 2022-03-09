Архангельск, 9 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Архангельской области выявили 123 носителей коронавируса, госпитализирован 31 пациент, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших: 60 архангелогородцев, 24 жителя Ленского района, 10 жителей Коряжмы, пять северодвинцев, четверо жителей Мезенского района. По три случая заболевания выявлено в Коношском, Пинежском и Шенкурском районах, по два — в городах Котласе и Мирном, а также в Виноградовском округе и Приморском районе. По одному случаю выявлено в Котласском, Устьянском и Холмогорском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявлено 58 675 случаев COVID-19.