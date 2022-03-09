Стокгольм, 9 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) нарушила спортивные принципы, когда автоматически вывела сборную Польши в финал отбора на чемпионат мира — 2022. Об этом 9 марта заявил генсекретарь Шведского футбольного союза Хокан Шёстранд.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Мы думаем, что со спортивной точки зрения разумным и справедливым было бы, чтобы поляки получили нового соперника», — сказал Шёстранд.

По его словам, должен применяться принцип игры с одинаковыми условиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковых матчах на ЧМ-2022. Из-за этого сборная Польши без борьбы вышла в финал отборочного турнира.