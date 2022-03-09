* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 9 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Ряд активисток сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировали кампанию по сдаче крови, посвященную 8 марта. Монса Мобарез, одна из координаторов кампании, сообщила Associated Press, что, когда радикалы поняли, что кампания по сдаче крови является протестным движением, они остановили её.

Mil.ru Донорство крови

Мобарез, которая в Международный женский день отправилась в республиканскую больницу в Кабуле с семью активистками за права женщин и хотела сдать кровь, сказала, что изначально они планировали провести демонстрацию, но решили отменить её из-за предыдущих репрессий со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Она сообщила изданию, что их кампания была остановлена директором больницы, назначенным талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По её словам, когда сотрудники медучреждения поняли, что сдача крови 8 марта была протестным движением, они не захотели брать кровь у этих активисток. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восприняли сдачу крови как знак протеста, пояснила Мобарез.

Она добавила, что согласование уже состоялось, но «когда мы приехали сюда, чтобы начать нашу кампанию, нас не пустил директор больницы, который является талибом (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Монса Мобарез говорит, что их попытки убедить Центральный банк крови также оказались бесплодными.

«Сотрудники Центрального банка крови нам тоже не разрешили сдать кровь; таким образом, наша кампания была остановлена», — сказала координатор.

Мобарез указала, что кампания по сдаче крови была символическим шагом, чтобы продемонстрировать солидарность с афганскими женщинами, которые, по её словам, имеют ограниченный доступ к медицинским услугам.

«Мы хотели послать сигнал, что не будем молчать», — сказала она.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступили с заявлением 8 марта. Министерство иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что движение будет способствовать достойной жизни афганских женщин «в разрезе ислама» и «в соответствии с нашими обычаями».