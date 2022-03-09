Вашингтон, 9 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Юридическая фирма Bursor & Fisher от имени двух подписчиков сервиса HBO Max Энджела Макдэниела и Констанса Саймона подала иск к компании HBO. Об этом 9 марта пишет Variety.

JasonParis HBO

По данным издания, в иске утверждается, что HBO предоставляет Facebook списки своих клиентов, что позволяет анализировать и сопоставлять предпочтения пользователей сервиса с их профилями в соцсети. При этом компания не запрашивает разрешения пользователей на подобного рода действия, тем самым нарушая Закон о защите конфиденциальности видео.

Юристы также заявляют, что HBO знает, что Facebook может объединять данные его пользователей. Сервис является одним из рекламодателей соцсети и фактически использует эту информацию для дополнительного показа рекламы своим клиентам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, критики высоко оценили новый оригинальный сериал сервиса HBO Max «Турист» (The Tourist). Шоу получило максимальную оценку (100%) от экспертов известного рейтингового сайта Rotten Tomatoes, но при этом рядовые пользователи портала дали ему лишь 55%.