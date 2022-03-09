Москва, 9 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Нагрузка на российский банковский сектор растет. Банкоматы просто «сломались» от наплыва желающих снять валюту со счета, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«Введенный ЦБ РФ с 9 марта порядок операций с наличной валютой временный. Он не должен оказать значительного влияния на 90% населения.

Если в конце 2020 года уровень валютизации банковских вкладов населения составлял 20,7%, то в январе 2022 года он составил лишь 19,2% (в декабре 2021 года — 18,8%). Много это или мало?

По данным ЦБ, объем депозитов населения в иностранной валюте на 1 февраля 2022 составлял 6868 млрд руб. Он увеличился на 228 млрд руб. за три последних месяца. Объем сбережений россиян в иностранной валюте на начало 2021 года составил $92,1 млрд.

Низкая процентная ставка делала непривлекательными депозиты в иностранной валюте, эти средства фактически лежали без движения на счетах, выполняя роль «подушки безопасности».

Сейчас ситуация изменилась. Население одномоментно, подстегиваемое часто фейковыми новостями устремилось в банки. Даже физически наполнить банкоматы на сумму $92 млрд банковская система не в состоянии.

Если с возросшим спросом на рублевую наличность банки справились, то с валютной возникли затруднения. Но стоит подчеркнуть, что это временная мера, ЦБ не отказывается от обязательств.

Население может использовать временные ограничения в свою пользу: открыть срочные счета. О том, что ситуация носит временный характер, свидетельствуют и установленные ставки по вкладам: 6−8% годовых на срок три месяца и 0,01−5% на срок 6 месяцев.

Банковские аналитики уверены, что на более длительный срок валютная наличность им не понадобится», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ ввел ограничения на операции с наличной валютой. Мера будут действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

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