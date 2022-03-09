Кострома, , 14:53 — REGNUM Костромской районный суд вернул в МВД протокол о дискредитации Вооруженных сил, составленный в отношении настоятеля красносельского храма Иоанна Бурдина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда. При составлении документа были обнаружены недостатки — полицейский не разъяснил священнику его права. На устранение замечаний правоохранителям дано трое суток.

Костромской районный суд

В протоколе было указано, что во время службы в церкви настоятель «внушал прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов, убийствах жителей». Кроме этого, священник разместил на сайте храма ссылку на петицию против проведения военной спецоперации на Украине. Позднее по «воле» митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта материал был удалён.

Как ранее писало ИА REGNUM, статья 20.3.3. КоАП РФ вводит ответственность за публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил «в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Она начала действовать с 4 марта 2022 года и предполагает штраф в размере от 30 до 100 тысяч для граждан, от 100 до 300 тысяч для должностных лиц и от 300 тысячи до 1 млн рублей — для юридических лиц.

Ранее по этой статье на 30 тысяч рублей была оштрафована костромская студентка Ирина Шумилова. Девушка вышла на Октябрьскую площадь Костромы с антивоенным плакатом. Она собирается обжаловать приговор суда первой инстанции в Костромском областном суде.

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