Кострома, 9 марта 2022, 14:53 — REGNUM Костромской районный суд вернул в МВД протокол о дискредитации Вооруженных сил, составленный в отношении настоятеля красносельского храма Иоанна Бурдина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда. При составлении документа были обнаружены недостатки — полицейский не разъяснил священнику его права. На устранение замечаний правоохранителям дано трое суток.
В протоколе было указано, что во время службы в церкви настоятель «внушал прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов, убийствах жителей». Кроме этого, священник разместил на сайте храма ссылку на петицию против проведения военной спецоперации на Украине. Позднее по «воле» митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта материал был удалён.
Как ранее писало ИА REGNUM, статья
Ранее по этой статье на 30 тысяч рублей была оштрафована костромская студентка Ирина Шумилова. Девушка вышла на Октябрьскую площадь Костромы с антивоенным плакатом. Она собирается обжаловать приговор суда первой инстанции в Костромском областном суде.
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